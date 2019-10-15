США не выдали визы 18 россиянам на текущей сессии Генассамблеи ООН

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН, заявил зампостпреда РФ при всемирной организации Геннадий Кузьмин.

"Российская делегация не получила 18 виз. За эту неделю ни одной визы выдано не было", - сказал он, выступая на заседании Комитета по правовым вопросам (Шестого комитета - ИФ) ГА ООН.

Он уточнил, что в рамках работы Шестого комитета США не выдали визу переводчику, который должен был переводить на английский язык выступления представителей РФ.

В конце сентября США отказали в визах, которые требовались для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, десяти сотрудникам МИД РФ, главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и главе комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву.

Кроме того, как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ряд российских дипломатов не смогли принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс" в США в начале октября из-за невыдачи им американских виз.