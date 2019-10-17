Суд Киева снял арест со 100% акций украинской "дочки" Сбербанка России

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Хозяйственный суд Киева решением от 10 октября снял арест со 100% акций Сбербанка (Киев), "дочки" одноименного российского банка и обязал Райфайзен Банк Аваль (Киев), как хранителя, снять запрет на осуществление учетных операций по соответствующему счету в ценных бумагах.

Согласно решению суда в Едином госреестре, суд обосновал свои действия тем, что акции "принадлежат по праву собственности именно ПАО "Сбербанк России", а не государству Российская Федерация", и отметил, что ранее в этом году кассацию на арест акции удовлетворил Верховный суд.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Как сообщалось, экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет и еще 18 компаний в связи с изъятием их недвижимости в Крыму в июне 2015 года подали в Международный арбитражный суд в Гааге (Permanent Court of Arbitration) иск против РФ на основании межправительственного соглашения от 1998 года о защите инвестиций. Гаагский арбитраж 2 мая 2018 года сообщил о вынесении решения в пользу истцов по этому делу.

В августе 2018 заявители попросили Апелляционный суд Киева наложить арест на акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ банка, конечным бенефициаром которых является РФ, а также запрет на любые действия, направленные на отчуждение имущества.

Постановлением от 5 сентября 2018 года Апелляционный суд Киева, действуя в качестве суда первой инстанции, удовлетворил заявление об обеспечении иска, а постановлением от 25 сентября того же года - заявление о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Гаагского арбитража.

Верховный суд решением от 25 января 2019 года отклонил апелляционные жалобы на решение Апелляционного суда Киева о разрешении на выполнение решения Гаагского арбитража. В то же время Верховный суд также частично удовлетворил апелляционные жалобы на определение суда об обеспечении иска.

Сбербанк (ранее - дочерний банк Сбербанка России, до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2019 года Сбербанк с общими активами 63,038 млрд грн занимал седьмое место по этому показателю среди 76 банков.