В Сбербанке понадеялись на рациональное решение Киева по своей украинской "дочке"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк России надеется на рациональное решение вопроса со своей украинской "дочкой" со стороны президента и правительства Украины, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

""Утопить" нас легальными методами нереально, потому чтобы мы соответствуем всем критериям регулятора. Поэтому очень хочется надеяться, что какое-то из двух решений рациональное новым президентом, новым правительством Украины будет принято", - сказал Греф.

Он пояснил, что речь идет о том, чтобы украинскому Сбербанку либо разрешили нормально работать, либо позволили Сбербанку России продать свою "дочку". "Проблема заключается в том, что мы не можем полноценно работать, потому что банк находится под санкциями. Но это на сегодняшний день, я думаю, лучший банк на украинском рынке", - отметил Греф.

По его словам, украинский актив Сбербанка "находится в прекрасной форме, в отличие от всей остальной банковской системы (Украины - ИФ)". "Мы в любой момент готовы исполнить все обязательства перед своими вкладчиками. У нас более чем достаточно ликвидности, банк является прибыльным", - сказал Греф.

Как сообщалось, 8 ноября заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что потенциальные инвесторы не обращались в Национальный банк Украины (НБУ) с заявками о намерениях купить акции украинской "дочки" Сбербанка России после решения суда о снятии ареста с акций финучреждения.

Хозяйственный суд Киева 10 октября 2019 года снял арест со 100% акций украинского Сбербанка. Суд обосновал свои действия тем, что акции "принадлежат по праву собственности именно ПАО "Сбербанк России", а не государству Российская Федерация".

Ранее Верховный суд Украины постановил, что аресту могут подлежать только те акции кредитной организации, которые принадлежат непосредственно РФ. Однако единственным собственником украинского банка является Сбербанк России.

Апелляционный суд Киева ранее арестовал имущество "дочки" Сбербанка в обеспечение иска компаний бизнесмена Игоря Коломойского по выполнению на Украине решения Международного арбитражного суда Гааги о взыскании $130,5 млн плюс проценты с РФ в лице министерства юстиции России в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное в Крыму после его воссоединения с Россией.

Сбербанк начал искать покупателя на украинский актив после обострения отношений между РФ и Украиной и введения украинскими властями санкций против российских госбанков. Ранее Национальный банк Украины не согласовал нескольких потенциальных покупателей актива.