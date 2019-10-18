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Власти Нью-Йорка решили закрыть одну из крупнейших в мире тюрем

Власти Нью-Йорка решили закрыть одну из крупнейших в мире тюрем
Остров-тюрьма Райкерс в проливе Ист-Ривер, Нью-Йорк
Фото: Reuters

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Городской совет Нью-Йорка проголосовал в пользу закрытия к 2026 году Райкерса - одной из крупнейших в мире тюрем.

План по расформированию тюрьмы Райкерс обойдется городу в $8 млрд, сообщает телеканал Fox News. Заключенных планируется перераспределить за счет создания новых тюрем меньшей площади и расширения старых комплексов.

С тюрьмой Райкерс было связано множество скандалов из-за жестокого обращения с заключенными, случаями самоубийств. Сообщалось также о плохих условиях содержания арестантов.

Решение о закрытии тюрьмы мотивировано также тем, что на фоне реформ число людей, попадающих под арест, уменьшается. Кроме того, снижается и уровень преступности в целом.

Тюрьма Райкерс была создана в начале 1930-х годов. Сейчас в ней в среднем содержатся около 10 тысяч человек, большинство из них - люди, ожидающие суда. Для сравнения, один из крупнейших в России следственных изоляторов "Кресты-2", открывшийся в 2017 году в петербургском Колпино, рассчитан на четыре тысячи человек.

Телеканал CNN со ссылкой на мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио сообщает, что общая численность заключенных в городе сократилась до 7 тысяч человек с 11 тысяч в 2014 году. По прогнозам, к 2026 году под арестом будут находиться около 3 300 человек.

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