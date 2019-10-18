Лайнер, летевший из Москвы в Пхукет, вынужденно сел в Ташкенте из-за дебошира

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Самолет, следовавший из Москвы в Пхукет (Таиланд), вынужденно сел в Ташкенте из-за пьяного пассажира, который устроил дебош на борту, сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета РФ (СКР) Елена Марковская.

По данному факту организована доследственная проверка, сказала Марковская в пятницу "Интерфаксу". По данным следствия, накануне, 17 октября, гражданин, находясь на борту воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения, "грубо нарушал общественный порядок и правила поведения на транспорте: пытался открыть дверь самолета, оскорблял бортпроводников, создавал дискомфорт для других пассажиров рейса".

"На предупреждения экипажа прекратить противоправное поведение злоумышленник не реагировал, в связи с чем, командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Ташкента республики Узбекистан", - сказала Марковская, не уточнив информацию о задержанном.

Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что дебоширом оказался гражданин Белоруссии.