Путин подписал закон о ратификации протокола, усиливающего борьбу с авиадебоширами

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении РФ к дополнительному протоколу, определяющему, какое государство наказывает хулиганов на борту гражданских воздушных судов.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Сейчас Россия применяет Токийскую конвенцию о преступлениях на борту воздушных судов (от 1988 г.), по которой юрисдикцию в отношении хулиганов осуществляет государство регистрации самолета - то есть страна, включившая судно в свой реестр.

Между тем, в 2014 году в Монреале был подписан дополнительный протокол, изменяющий Токийскую конвенцию - его и ратифицировала Дума. По этому протоколу расширяется перечень стран, наказывающих за хулиганские действия на борту: это не только государство регистрации судна, но и государство, где судно произвело посадку, а также государство, где зарегистрирована авиакомпания, которой принадлежит судно.

Ратифицируемый протокол, как отмечалось в пояснительной записке, позволит установить юрисдикцию РФ вне зависимости от того, где именно зарегистрирован самолет российской авиакомпании.

При этом безоговорочно уступать юрисдикцию в отношении своего гражданина другому государству Россия не будет: предусматривается, что страна, где сел самолет, все равно должна принять во внимание, наказываются ли действия пассажира по закону страны, где зарегистрирована авиакомпания.