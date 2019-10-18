Литва закупит у США шесть "Черных ястребов" на замену советским "Ми-8"

Минобороны Литвы заявило, что содержание старых вертолетов "Ми-8" обходится дорого и они часто ломаются

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Минобороны Литвы в пятницу сообщили, что закупят за 300 млн евро шесть американских вертолетов UH-60M Black Hawk, часть суммы покупки покроют сами США.

"Вертолеты приобретаются напрямую у правительства США, Литва получит не только универсальные военные вертолеты, но и пакет, включающий обучение персонала, доставку запасных частей и необходимого оборудования", - цитируются в сообщении BNS слова министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса.

По данным BNS, эти вертолеты заменят советские "Ми-8".

В Минобороны отметили, что ожидают подписать договор на покупку вертолетов до 2020 года. Планируется, что первые американские вертолеты прибудут в Литву в конце 2024 года.

По данным Минобороны, правительство США в данный момент ищет возможности поддержать эту закупку за счет средств американской программы поддержки безопасности.

Новые вертолеты закупаются потому, что ресурс "Ми-8" вскоре будет исчерпан, а приобретенные ранее вертолеты Dauphin в основном предназначены для поиска и спасения, а также для мониторинга окружающей среды.

Министерство обороны утверждает, что содержание старых "Ми-8" обходится дорого, они часто ломаются, ремонт рискован из-за сложностей поставки запасных частей из России.

UH-60M Black Hawk - универсальные военные вертолеты, которые будут использоваться для поиска и спасения, для выполнения задач литовской армии и дислоцированного в Литве батальона НАТО под командованием Германии.