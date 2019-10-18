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Хакеры распространили "новость" о планах Литвы принять ядерное оружие из США

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Хакеры от имени МИД Литвы распространили "новость" о просьбе президента Гитанаса Науседы к США создать военную базу в Литве и перевести в страну ядерное оружие.

"Информируем, что 18 октября Департамент коммуникации и культурной дипломатии МИД не распространял сообщение для прессы о намерениях учредить военную базу США в Литве. Вероятно, это комплексная информационно-кибернетическая атака. Этот инцидент расследуют компетентные органы", - говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД республики.

Пресс-атташе МИД Раса Якилайтене сказала, что фейковую новость получили несколько средств массовой информации, учреждения стран-членов НАТО, дипломатические представительства.

Сообщение было выслано с такого же адреса, с какого распространяет информацию СМИ Департамент коммуникации и культурной дипломатии МИД - media@urm.lt.

В нем говорится, что президент якобы предложил создать военную базу США и перевести в Литву ядерное оружие с базы Инджирлик в Турции. Якилайтене сообщила, что министерство обратилось в Национальный центр кибернетической безопасности в связи с инцидентом.

Ранее в октябре газета New York Times сообщила, что администрация США обсуждала возможность вывоза американского ядерного оружия с базы Инджирлик. На этой базе хранятся около 50 единиц тактического ядерного оружия. В Вашингтоне высказывались мнения, что оставлять такое вооружение в Турции опасно с учетом военной операции Анкары в Сирии. В Пентагоне заявляли, что в ходе операции турецкие военные обстреляли американских военнослужащих в районе города Кобани.

Гитанас Науседа США Литва

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