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Рада приняла в I чтении законопроект для создания независимого оператора ГТС

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, это важно для очередного раунда трехсторонних газовых консультаций Украина-РФ-ЕС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа", необходимый для сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы Украины и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.

"Нам очень важно утвердить его в первом чтении, чтобы на следующей неделе ехать на переговоры с россиянами с сильной позицией", - заявил перед голосованием премьер-министр Алексей Гончарук.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за законопроект проголосовало 286 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроект должен еще пройти второе чтение.

Гончарук добавил, что в целом закон необходимо принять до 1 ноября, чтобы в оставшиеся два месяца до конца года завершить сертификацию независимого оператора ГТС.

Как сообщалось, очередной раунд трехсторонних газовых консультаций Украина-РФ-ЕС назначен на 28 октября.

Украина

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