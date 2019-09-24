Поиск

Новак объяснил суть предложения России по мировой "Газпрома" и "Нафтогаза"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Мировое соглашение в рамках разбирательства в Стокгольмском арбитраже между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" по "нулевому варианту", на котором настаивает российская сторона, предполагает отсутствие финансовых претензий, разъяснил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Нулевой вариант это и есть нулевой вариант, это мировое соглашение, в котором будут достигнуты взаимные договоренности. Это отсутствие взаимных претензий окончательно с точки зрения финансов", - сказал он.

Предложение о мировом соглашении "по нулевому варианту" Новак озвучил по итогам трехсторонних консультаций по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией на прошлой неделе.

В настоящее время "Газпром" по итогам разбирательств в Стокгольмском арбитраже с "Нафтогазом Украины" по контрактам на транзит и на поставку газа должен ему $2,6 млрд. Российская сторона считает, что стокгольмский арбитраж принял асимметричное решение.

По мнению российской стороны, решение Стокгольмского арбитража "по двум взаимосвязанным контрактам было принято с абсолютно разной логикой", и по итогам решения "нарушен баланс интересов".

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

Российская компания 30 марта подала апелляцию на данное решение в апелляционный суд округа Свеа (Швеция).

Тем не менее, в отчетности по РСБУ "Газпром" указал, что зарезервировал полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинской стороной в размере $4,7 млрд.

В настоящее время стороны пытаются договориться об условиях продолжения транзита российского газа в Европу через Украину, а также о поставках газа на Украину ввиду окончания транзитного договора в конце 2019 года.

Александр Новак Газпром Нафтогаз Украины

Новости по теме

Новости

Президентом "Башнефти" стал Хасан Татриев из "Юганскнефтегаза"

Греф заявил о сокращении инвестиций в нефтепереработку почти до нуля

Законопроект о "наливайках" прошел первое чтение

Производитель мороженого, которое покупал Путин, построит цех под экспорт

Производитель мороженого, которое покупал Путин, построит цех под экспорт
"Дизельный" скандал Volkswagen

Власти Германии обвинили руководителей Volkswagen в манипулировании рынком

Гендиректор "Дикси" Сергей Беляков решил покинуть пост

"Яндекс" вернулся в список самых быстрорастущих компаний по версии Fortune

"Яндекс" вернулся в список самых быстрорастущих компаний по версии Fortune

Volkswagen начал выпускать аккумуляторы для электромобилей

Теннисист Медведев стал послом бренда Тинькофф

"Коммерсантъ" узнал о проблемах SSJ "Ямала" в аэропорту Нового Уренгоя

"Коммерсантъ" узнал о проблемах SSJ "Ямала" в аэропорту Нового Уренгоя
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');