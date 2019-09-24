Новак объяснил суть предложения России по мировой "Газпрома" и "Нафтогаза"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Мировое соглашение в рамках разбирательства в Стокгольмском арбитраже между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" по "нулевому варианту", на котором настаивает российская сторона, предполагает отсутствие финансовых претензий, разъяснил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Нулевой вариант это и есть нулевой вариант, это мировое соглашение, в котором будут достигнуты взаимные договоренности. Это отсутствие взаимных претензий окончательно с точки зрения финансов", - сказал он.

Предложение о мировом соглашении "по нулевому варианту" Новак озвучил по итогам трехсторонних консультаций по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией на прошлой неделе.

В настоящее время "Газпром" по итогам разбирательств в Стокгольмском арбитраже с "Нафтогазом Украины" по контрактам на транзит и на поставку газа должен ему $2,6 млрд. Российская сторона считает, что стокгольмский арбитраж принял асимметричное решение.

По мнению российской стороны, решение Стокгольмского арбитража "по двум взаимосвязанным контрактам было принято с абсолютно разной логикой", и по итогам решения "нарушен баланс интересов".

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

Российская компания 30 марта подала апелляцию на данное решение в апелляционный суд округа Свеа (Швеция).

Тем не менее, в отчетности по РСБУ "Газпром" указал, что зарезервировал полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинской стороной в размере $4,7 млрд.

В настоящее время стороны пытаются договориться об условиях продолжения транзита российского газа в Европу через Украину, а также о поставках газа на Украину ввиду окончания транзитного договора в конце 2019 года.