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Во взорванной в Афганистане мечети погибло 62 человека

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Взрывы, произошедшие в пятницу на востоке Афганистана, привели к гибели 62 человек, еще 60 ранены, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на власти провинции Нангархар.

Ранее сообщалось о 31 погибшем в результате взрывов, произошедший во время пятничной молитвы в мечети в селении Джодари уезда Хаска-Мина восточной афганской провинции Нангархар.

"Произошло по крайней мере два взрыва во время пятничной молитвы, что привело к разрушению крыши мечети, к гибели и ранению большого числа людей", - сообщил журналистам председатель совета провинции Ахмад Али.

Афганистан

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