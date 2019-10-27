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Американский солдат подорвался на мине на юге Афганистана

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - На юге Афганистана при подрыве на придорожной мине ранен американский солдат.

По информации местных СМИ, это произошло в провинции Кандагар: группа американских военнослужащих патрулировали местность в уезде Данд, когда недалеко взорвалась мина, установленная боевиками. Один из солдат ранен.

Представители командования войск США и НАТО не комментировали это сообщение.

По данным афганских СМИ с начала международной антитеррористической операции в Афганистане войска США потеряли более 2 тыс. военнослужащих убитыми.

Афганистан

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