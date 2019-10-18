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Несколько десятков человек пострадали во время протестов в Каталонии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Не менее 35 человек пострадали в пятницу в ходе акций протеста в Каталонии, из них 25 - в Барселоне, сообщает интернет-портал испанской газеты "Паис".

По данным издания, 10 человек задержаны.

Не менее 525 тыс. человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщила полицейская служба столицы Каталонии.

Людьми запружен весь центр города. Блокированы транспортные магистрали, закрыты некоторые станции метро.

С приветственным сообщением в твиттере обратился к участникам акции глава Женералитата (правительства Каталонии) Ким Торра. "Поздравляю участников Марша за свободу, которые заполонили всю страну. Спасибо всем, кто продемонстрировал мирную гражданскую силу движения за независимость. Мы победим и продолжим идти вперед!" - написал он.

Между тем, поступают сообщения о том, что вновь начались беспорядки - на улицах Барселоны вновь горят контейнеры с мусором.

В ходе столкновений демонстрантов с полицией, произошедших в ночь на пятницу, ранения и травмы получили свыше 40 человек, а еще 16 задержали и отправили под стражу за подстрекательство к беспорядкам. Всего с начала этой недели арестовали более 200 человек, принявших участия в столкновениях с полицейскими.

Из-за нестабильной обстановки в Каталонии испанская футбольная федерация отменила матч между командами "Барселона" и "Реал Мадрид", который должен был состояться 26 октября. У клубов до 21 октября есть время выбрать альтернативную дату матча.

Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

Каталония Барселона

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