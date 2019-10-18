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Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон сдался властям Бельгии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Бывший председатель Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон добровольно явился в Бельгии в офис прокурора в Брюсселе, в связи с тем, что Верховный суд Испании ранее на этой неделе издал третий международный ордер на его задержание. Об этом сообщает информагентство Catalan News.

В прокуратуру он пришел с адвокатами.

Политика доставили в суд. Суду он напомнил, что пользуется иммунитетом как депутат Европарламента.

Суд в Бельгии решил не арестовывать Пучдемона до принятия решения об экстрадиции его в Испанию. Политик получил право покидать Бельгию с разрешения суда. Le Soir напоминает, что таким же образом его не арестовывали и после двух предыдущих запросов Мадрида.

Пучдемон покинул Испанию после провала курса на независимость Каталонии и отстранения от власти. После референдума об отделении, который Мадрид признал незаконным, Испания выдвинула против Пучдемона и других лидеров Каталонии обвинения в сепаратизме, подстрекательстве к мятежу и финансовых махинациях.

14 октября Верховный суд Испании вынес приговоры девяти каталонским политикам, они получили от девяти до 13 лет тюрьмы. Это решение вызвало в Каталонии массовые протесты сторонников независимости. Одновременно суд выдал третий по счету ордер на задержание Пучдемона.

Весной 2019 года экс-президент Женералитета избрался в Европарламент вопреки запрету Центральной избирательной комиссии Испании.

17 октября действующий председатель Женералитета Каталонии Ким Торра предложил продолжить курс на независимость и провести новый референдум.

Протесты в Барселоне

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Каталония Карлес Пучдемон Испания Бельгия Брюссель Ким Торра

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