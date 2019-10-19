Палата общин решила обязать премьера просить ЕС об отсрочке по Brexit

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Палаты общин британского парламента потребовать от премьер-министра Бориса Джонсона направить в ЕС запрос об отсрочке Brexit, однако он настаивает на том, чтобы страна все-таки покинула ЕС 31 октября.

За то, чтобы обратиться в ЕС за отсрочкой Brexit, высказались 322 депутата Палаты общин, против - 306. Как сообщает газета The Guardian, Палата общин требует от премьер-министра направить в ЕС запрос об отсрочке Brexit до 23:00 субботы.

"Я не буду обсуждать с ЕС отсрочку, и никакой закон не заставит меня сделать это", - сказал Джонсон, выступая в субботу в Палате общин. Он добавил, что в течение следующей недели правительство представит проект законодательства, необходимого для выхода из ЕС.

"Я буду делать все, что могу, чтобы Brexit состоялся 31 октября", - подчеркнул премьер-министр Великобритании.

Лидер Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд заявил в связи с позицией Джонсона: "Премьер думает, что он выше закона. Премьер-министр, вас ждет суд".

Позднее лидер Палаты общин британского парламента Джейкоб Рис-Могг объявил о том, что правительство откладывает до понедельника голосование по соглашению с Брюсселем о выходе из ЕС, согласованному Джонсоном.