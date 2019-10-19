Поиск

Палата общин решила обязать премьера просить ЕС об отсрочке по Brexit

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Палаты общин британского парламента потребовать от премьер-министра Бориса Джонсона направить в ЕС запрос об отсрочке Brexit, однако он настаивает на том, чтобы страна все-таки покинула ЕС 31 октября.

За то, чтобы обратиться в ЕС за отсрочкой Brexit, высказались 322 депутата Палаты общин, против - 306. Как сообщает газета The Guardian, Палата общин требует от премьер-министра направить в ЕС запрос об отсрочке Brexit до 23:00 субботы.

"Я не буду обсуждать с ЕС отсрочку, и никакой закон не заставит меня сделать это", - сказал Джонсон, выступая в субботу в Палате общин. Он добавил, что в течение следующей недели правительство представит проект законодательства, необходимого для выхода из ЕС.

"Я буду делать все, что могу, чтобы Brexit состоялся 31 октября", - подчеркнул премьер-министр Великобритании.

Лидер Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд заявил в связи с позицией Джонсона: "Премьер думает, что он выше закона. Премьер-министр, вас ждет суд".

Позднее лидер Палаты общин британского парламента Джейкоб Рис-Могг объявил о том, что правительство откладывает до понедельника голосование по соглашению с Брюсселем о выходе из ЕС, согласованному Джонсоном.

Великобритания Борис Джонсон

Новости
Brexit

В Лондоне акция с требованием нового референдума по Brexit собрала тысячи британцев

В Лондоне акция с требованием нового референдума по Brexit собрала тысячи британцев
Brexit

Представитель Шотландии заявил о вреде новой сделки по Brexit

Представитель Шотландии заявил о вреде новой сделки по Brexit

В столице Чили ввели режим чрезвычайного положения из-за беспорядков

В столице Чили ввели режим чрезвычайного положения из-за беспорядков

Что случилось этой ночью: суббота, 19 октября

Около 90 человек обратились за медпомощью из-за протестов в Каталонии

Около 90 человек обратились за медпомощью из-за протестов в Каталонии
Протесты в Каталонии

Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию

Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию

Болгария решила удвоить субсидии для VW в борьбе с Турцией за завод

Болгария решила удвоить субсидии для VW в борьбе с Турцией за завод

Эрдоган сообщил об уходе курдов из сирийских Тель-Абьяда и Рас эль-Айна

Samsung признала, что смартфон Galaxy S10 можно разблокировать любым отпечатком пальца

Samsung признала, что смартфон Galaxy S10 можно разблокировать любым отпечатком пальца

Останки "китайского Горбачева" Чжао Цзыяна захоронили спустя 14 лет после смерти

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');