Что произошло за день: суббота, 19 октября

Развитие событий вокруг прорыва дамбы в Красноярском крае, итоги субботнего заседания Палаты общин по Brexit и грядущее возвращение семи картин Николая Рериха в Россию

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число погибших при прорыве дамбы на золотодобывающей артели под Красноярском достигло 15 человек. 21 октября в Красноярском крае объявили днем траура. Продолжаются поиски еще шести человек. В Курагинском районе края введен режим чрезвычайной ситуации. Информированный источник сообщил об обыске в офисе холдинга "Сибзолото" в Красноярске в связи с ЧП.

- Депутаты Палаты общин потребовали от Бориса Джонсона попросить ЕС об отсрочке Brexit. За соответствующую поправку проголосовали 322 депутата против 306. Премьер Великобритании заявил, что никакой закон не заставит его сделать это. Лидер Палаты общин Джейкоб Рис-Могг объявил о переносе на понедельник голосования по новому соглашению с Брюсселем о выходе из ЕС.

- Россия получит от Сербии семь ранних картин Николая Рериха в обмен на лист древнего рукописного Евангелия. Об этом объявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время выступления в сербском парламенте.

- Антон Силуанов заявил, что российского кредита для Белоруссии на $600 млн может и не быть. По словам главы Минфина РФ, решение пока не принято, оно не увязано с обсуждением планов интеграции экономик двух стран. О том, что Белоруссия обратилась к России за кредитом на $600 млн для рефинансирования долга, стало известно еще в начале 2019 года.

- Полицейский был убит в результате конфликта в вузе МВД в Нальчике. По данным источника, погибший служил в отряде спецназначения "Гром" МВД Карелии. У него завязалась драка с сотрудником ППС имени Ахмата Кадырова МВД Чечни. Когда мужчин развели, один из них оказался мертв. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В университете проводится служебная проверка.