Sky News узнал о втором письме Джонсона в ЕС

В нем он попросил не удовлетворять не подписанное им прошение об отсрочке

Борис Джонсон Фото: Reuters

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил в ЕС второе письмо, в котором попросил не удовлетворять прошение об отсрочке, которое ранее поступило в ЕС, сообщает телеканал Sky News.

Премьер-министр, отмечает телеканал, направил это письмо вместе с официальным прошением об отсрочке Brexit, которое не стал подписывать. Просьба о переносе - вынужденная мера, так как за нее проголосовал британский парламент. Однако Джонсон в субботу уже заявлял, что все равно нацелен на выход из ЕС 31 октября 2019 года.

Члены Палаты общин в субботу потребовали от Джонсона запросить у Брюсселя отсрочку Brexit. Предусматривающую эту меру поправку, известную как "поправка Летвина" по имени предложившего ее члена Палаты общин Оливера Летвина, одобрили 322 депутата, против высказались 306 человек.

Слушания в Палате общин, на которых депутаты должны были вынести вердикт по согласованному Джонсоном с ЕС обновленному соглашению о выходе Великобритании из ЕС, ознаменовались жестким противостоянием парламентариев и премьера. Джонсон заявлял, что не будет обсуждать с ЕС отсрочку, настаивая на том, что Лондон должен покинуть ЕС 31 октября.

Ранее британский парламент принял закон, согласно которому, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, Джонсон должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.