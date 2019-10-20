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Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 октября

Корреспонденция Джонсона, задержание директора красноярской артели, пожар на западе Москвы

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В ЕС поступило письмо британского премьера об отсрочке Brexit. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил у Брюсселя перенести Brexit на 31 января 2020 года. Sky News узнал о втором письме, которое лидер направил в Евросоюз. В нем Джонсон счел перенос Brexit противоречащим интересам Лондона и ЕС.

- РПЦ раскритиковала мужчин, у которых главная радость - смотреть футбол. "Всю жизнь - "Зенит", "Спартак"... А потом выпили, закусили, потом баня, рыбалка, потом "Зенит", "Спартак". И это что - жизнь, что ли? От "Зенита" до "Спартака", - заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

- Задержан директор компании-собственника красноярской артели, где прорвало дамбу. Полицейские задержали его в рамках расследования уголовного дела.

- В Екатеринбурге двоих рабочих завалило грунтом. Пострадавшие - работники ЖКХ, проводившие земляные работы. Позже пожарно-спасательные подразделения извлекли из завалов два тела.

- Складское здание загорелось на западе Москвы. О пожаре на улице Молодогвардейской стало известно в 04:21 утра. Площадь пожара достигла 500 метров, произошло частичное обрушение кровли.

- Полиция в Красноярском крае задержала подозреваемого "вора в законе". Мужчине 1965 г.р. предъявят обвинения по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии".

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