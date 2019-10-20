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Авиакомпания Qantas совершила 19-часовой беспосадочный перелет из Нью-Йорка в Сидней

Авиакомпания Qantas совершила 19-часовой беспосадочный перелет из Нью-Йорка в Сидней
Boeing 787 Dreamliner
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Австралийская авиакомпания Qantas совершила исторический беспосадочный перелет из Нью-Йорка в Сидней, сообщает The Guardian.

Тестовый полет нового Boeing 787-9 Dreamliner занял 19 часов и 16 минут, за которые самолет преодолел 16200 км. Он был полностью заправлен, но не вез груза, на борту было всего 50 пассажиров - в основном сотрудники авиакомпании. Целью полета было изучение его возможного влияния на пилотов, экипаж и пассажиров.

Как сообщает CNBC, добровольцы две недели до полета и две недели после него вели журнал, записывая, как они спят и едят. На борту экипаж и пассажиры занимались йогой и делали физические упражнения. Две пары пилотов сменяли друг друга, на головах у них были закреплены датчики, отслеживавшие мозговую активность. Физиологи намерены использовать полученные данные для облегчения джетлага (синдрома смены часовых поясов).

Перелет станет самым длительным в мире коммерческим рейсом - на данный момент ни одна авиакомпания в мире не выполняет такой полет.

Среди находившихся на борту пассажиров тестового рейса был глава Qantas Алан Джойс. Он отметил, что оставшегося к моменту приземления топлива хватило бы еще на 70 минут полета.

Qantas планирует провести тестовый беспосадочный перелет из Лондона в Сидней и по его итогам принять решение о включении такого маршрута в свое расписание. Такой рейс может появиться в конце 2022 - начале 2023 года.

Как отмечает The Guardian, спрос на авиапутешествия неуклонно растет, поэтому перевозчики все больше внимания уделяют ультрадлительным перелетам. По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), число авиапассажиров в год вырастет с нынешних 4,6 млрд человек до 8,2 млрд человек к 2037 году.

Qantas Австралия Нью-Йорк Сидней

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