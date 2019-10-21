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Фильм Disney "Малефисента" опередил "Джокера" в американском прокате

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Фильм киностудии The Walt Disney Co. "Малефисента: Владычица тьмы" с Анджелиной Джоли в главной роли стал лидером проката в Северной Америке в минувшие выходные, собрав около $36 млн, пишет MarketWatch.

За пределами США и Канады фильм заработал еще $117 млн.

Картина, рассказывающая продолжение истории о чародейке Малефисенте, сместила с первого места фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, который оставался лидером проката в течение двух недель. Между тем ее результат за первый уик-энд в Северной Америке оказался существенно хуже, чем у первой части, которая собрала почти $70 млн в 2014 году.

"Джокер" за третьи выходные собрал $29,2 млн в Северной Америке. С начала выхода в прокат в этом регионе фильм заработал более $247 млн, а за его пределами - $737,5 млн.

Третье место в североамериканском прокате на минувших выходных занял фильм "Zомбилэнд: Контрольный выстрел", который собрал $26,7 млн.

Малефисента Джокер

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