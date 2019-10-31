Министр культуры не увидел оснований для запрета "Джокера" в России

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Министр культуры Владимир Мединский критически высказался в адрес фильма Тодда Филлипса "Джокер", однако заявил, что не видит оснований для запрета его проката в России.

Он рассказал, что в адрес Минкультуры РФ поступают обращения и вопросы о том, почему фильм "Джокер" не был запрещен. "Я спрашиваю: "а на каком основании?". Кому-то нравится, кому-то нет, кто-то видит пропаганду зла, кто-то добра. Есть определённый перечень (по которому запрещают фильмы), а все остальное разрешено", - сказал министр в интервью "Авторадио", которое размещено на YouTube-канале радиостанции.

Вместе с тем он отметил, что если бы этот фильм производился в России, то не получил бы поддержку Минкультуры. "Я редко высказываю личное мнение о произведениях искусства, вроде как это неправильно, с моей точки зрения. При обращении в Минкультуры у этого фильма ("Джокера" - ИФ) не было бы ни одного шанса на поддержку. Не понравился мне", - сказал Мединский.

Как отметил министр, "другие марвеловские комиксы, которые я, конечно, иногда смотрел минут по 10... у меня не вызывали таких негативных эмоций, как этот фильм".

Фильм американского режиссёра Тодда Филиппа "Джокер", ставший обладателем "Золотого льва", главной награды Венецианского кинофестиваля, рассказывает историю становления главного злодея Готэм-сити и врага Бэтмена Джокера. Как отметил сам режиссёр, фильм не связан с другими фильмами по комиксам DC.

Главную роль в картине исполнил Хоакин Феникс, известный по фильмам "Гладиатор", "Знаки" и "Братья Систерс".

Режиссёр Тодд Филлипс наиболее известен по фильму "Мальчишник в Вегасе", который стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший фильм.