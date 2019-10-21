Австралийские газеты вышли с отцензурированными передовицами

Журналисты обвинили правительство в стремлении засекретить слишком много информации

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Австралии крупнейшие газеты вышли в понедельник с "отцензурированными" передовицами в знак протеста против давления со стороны государства. Как пишет Sydney Morning Herald, в акции участвуют само это издание, The Age, The Australian, Guardian, ABC, SBS, а также СМИ корпораций News Corp Australia и Nine.

Newspapers across Australia ran heavily redacted front pages on Monday in protest against government secrecy and a crackdown on press freedom https://t.co/fsby2MMjIo pic.twitter.com/iIl1czjcVr — Arab News (@arabnews) October 21, 2019

Первые страницы изданий выглядят, как если бы их статьи были построчно жирно зачеркнуты черным и на них стоял красный штамп "секретно".

Впервые конкурирующие издания объединились против цензуры в июне после того, как в июне полиция провела обыски дома у журналиста News Corp. в Канберре и в редакции Australian Broadcasting Corp. (ABC) в Сиднее. Следственные действия прошли по делу об утечке секретных документов правительства, по которому обвинения могут быть предъявлены нескольким журналистам. 21 октября премьер-министр страны Скотт Моррисон отказался гарантировать, что они не пойдут под суд и отметил, что никто не может быть выше закона, отмечает АР.

Протестующие журналисты говорят, что с сентября 2001 года после терактов в США в Австралии было принято больше 70 законов в сфере безопасности и борьбы с террором, которые сказались на свободе прессы. В частности, в 2018 году вступил в силу закон об уголовной ответственности за разглашение гостайны. Также они отмечают, что правительство пытается засекретить не только данные о военных или спецслужбах, но и о домах престарелых, где плохо обращаются с пациентами, и данные о площади сельхозземель, проданных иностранцам.

Участники акции выступают против секретности и не одобряют желание правительства что-либо скрывать от общественности. Такое стремление властей должно вызывать подозрения, прокомментировал глава News Corp. Australia Майкл Миллер.

В частности, журналисты требуют права оспаривать постановления об обысках. Они хотят, чтобы такие решения принимали судьи высокого уровня и чтобы редакцию оповещали об обысках заранее, чтобы она могла обжаловать ордер. Также они требуют защиты для информаторов, которые сообщают СМИ значимую информацию. Они хотят изменения правил, по которым информация может быть засекречена, и смены тенденции на секретность на тренд к открытости правительственных структур.

СМИ также требуют пересмотра законов о свободе информации и об ответственности за клевету, а также исключений для журналистов в ряде законов об ответственности за нарушения в сфере безопасности.

Премьер-министр и другие чиновники оправдывают расследование утечек как средство борьбы за безопасность государства. Не желая уступать журналистам, правительство инициировало парламентское расследование о влиянии новых законов на свободу СМИ, отмечает Sydney Morning Herald. В ходе расследования сенаторы должны заслушать представителей правительства, СМИ и независимых экспертов. Глава МВД Питер Даттон дал полиции указание перед следственными действиями в отношении журналистов оценивать важность принципа свободы слова и интересы общественности.