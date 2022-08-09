News Corp вышла в прибыль в IV финансовом квартале

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания News Corp в четвертом финансовом квартале (апреле-июне 2022 гоад) получила чистую прибыль и нарастила выручку на 7,3%.

Ее чистая прибыль в отчетный период составила $110 млн, или 19 центов в расчете на акцию, против чистого убытка в $14 млн, или 2 цента на акцию, годом ранее.

Выручка увеличилась на 7,3%, до $2,67 млрд против $2,49 млрд годом ранее.

Выручка подразделения Dow Jones, к которому относятся WSJ, Barron's и MarketWatch, увеличилась на 26%, до $565 млн, EBITDA увеличилась на 54%, до $106 млн.

Число подписчиков цифровой версии WSJ в четвертом квартале выросло на 2% по сравнению с предыдущим кварталом и составило 3,1 млн. С учетом печатной версии количество подписчиков составляет 3,75 млн, а в подразделении Dow Jones - 4,9 млн.

Выручка в сегменте новостных медиа, включающем газеты Sun, New York Post и The Times, повысилась на 5,7%, до $629 млн, в издательском бизнесе - также на 4%, до $513 млн.

Подразделение, оказывающее цифровые услуги в секторе недвижимости, увеличило выручку на 7,3% - до $443 млн, в сегменте платного телевидения выручка снизилась на 3,3%, до $524 млн.

News Corp была образована в 2013 году после разделения основанной Рупертом Мердоком в 1979 году News Corporation на две независимые публичные компании. News Corp отошли издательские активы, включая Dow Jones & Co., в которую входит WSJ, New York Post, книжное издательство HarperCollins и ряд активов в Австралии и Великобритании. Вторая компания, 21st Century Fox, объединила электронные и развлекательные медиаактивы, включая киностудию 20st Century Fox и каналы Fox и National Geographic.

С начала 2022 года капитализация News Corp упала на 22%.