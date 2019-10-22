Поиск

Трамп готов применить силу против Турции в случае необходимости

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп - не сторонник силовых решений проблем, однако при необходимости будет готов применить военную силу против Турции в ответ на ее действия в Сирии, заявил глава госдепа Майк Помпео.

"Мы предпочитаем мир войне. Но если от нас потребуются действия или даже - военные действия, то вам следует понимать, что президент Трамп к такому полностью готов", - сказал он в интервью CNBC.

При этом телеканал поясняет, что Помпео говорил именно о действиях против Турции.

Вместе с тем, глава госдепа подчеркнул, что приоритет США - использование экономических и дипломатических рычагов давления на страны.

Турция Майк Помпео США

Новости

Демократы намерены запретить Трампу встречаться с главами других государств в принадлежащих ему местах

Что произошло за день: понедельник, 21 октября

Взрыв на полигоне под Архангельском

Госдеп США связал взрыв под Северодвинском с ядерной ракетой "Буревестник"

Госдеп США связал взрыв под Северодвинском с ядерной ракетой "Буревестник"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Король Таиланда лишил официального титула свою фаворитку за нелояльность

Король Таиланда лишил официального титула свою фаворитку за нелояльность

Посольство РФ в Праге опровергло заявления о российской шпионской сети в Чехии

Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал шоумен Сивохо

Контрразведка Чехии объявила о раскрытии российской шпионской сети

Контрразведка Чехии объявила о раскрытии российской шпионской сети

Австралийские газеты вышли с отцензурированными передовицами

Австралийские газеты вышли с отцензурированными передовицами

Останки Франко эксгумируют и перезахоронят 24 октября

Останки Франко эксгумируют и перезахоронят 24 октября
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');