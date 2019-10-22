Бывший президент США Джимми Картер попал в больницу после очередного падения

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован после падения в своем доме в городе Плейнс (штат Джорджия), сообщило во вторник агентство Associated Press.

По данным некоммерческой организации Carter Center, 95-летний Картер получил "небольшой перелом костей таза", однако остается в хорошем расположении духа.

Как сообщается, это не первый подобный случай, произошедший с Картером в этом году. Ранее в октябре он уже падал в своем доме, после чего ему наложили 14 швов.

Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 год. Картер побил рекорд долгожительства среди американских лидеров. 1 октября ему исполнилось 95 лет.