Поиск

Бывший президент США Джимми Картер попал в больницу после очередного падения

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован после падения в своем доме в городе Плейнс (штат Джорджия), сообщило во вторник агентство Associated Press.

По данным некоммерческой организации Carter Center, 95-летний Картер получил "небольшой перелом костей таза", однако остается в хорошем расположении духа.

Как сообщается, это не первый подобный случай, произошедший с Картером в этом году. Ранее в октябре он уже падал в своем доме, после чего ему наложили 14 швов.

Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 год. Картер побил рекорд долгожительства среди американских лидеров. 1 октября ему исполнилось 95 лет.

США Джимми Картер

Новости по теме

Новости

США вывели из-под действия санкций СП - оператора танкеров для "Ямал СПГ"

США вывели из-под действия санкций СП - оператора танкеров для "Ямал СПГ"

Около 200 тракторов заблокировали центр Берлина

Южная Корея обнаружила шесть военных самолетов РФ в зоне опознавания ПВО

Южная Корея обнаружила шесть военных самолетов РФ в зоне опознавания ПВО

Асад приехал в провинцию Идлиб на линию фронта

Вторжение Турции в Сирию

Эрдоган пригрозил возобновить операцию в Сирии из-за невыполнения обещаний США

Эрдоган пригрозил возобновить операцию в Сирии из-за невыполнения обещаний США

Российский ледокол случайно подал сигнал SOS у берегов Норвегии

Российский ледокол случайно подал сигнал SOS у берегов Норвегии

Японский император провозгласил восхождение на престол

Что случилось этой ночью: вторник, 22 октября

Демократы намерены запретить Трампу встречаться с главами других государств в принадлежащих ему местах

Мать израильтянки Иссахар попросила президента РФ отпустить ее дочь домой

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');