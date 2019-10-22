Минобороны заверило, что самолеты РФ не нарушали чужих границ на Дальнем Востоке

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование на Дальнем Востоке, не нарушая границ других стран, заявили во вторник в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей", - сообщили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, во время полета самолеты дальней авиации сопровождались истребителями Су-35С и самолетом дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50.

"На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15, F-16 (ВВС Южной Кореи) и F-2 (ВВС Японии)", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств".

Ранее Сеул заявил, что российские самолеты вошли в так называемую зону опознавания ПВО Южной Кореи. Как сообщало во вторник агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS), всего шесть самолетов РФ вошли в эту зону 22 октября.

В JCS отметили, что самолеты пролетали в районе контролируемых Южной Кореей островов Токто (японское название - Такэсима), островов Чеджудо в Корейском проливе и над Желтым морем, заранее не уведомив о полете южнокорейскую сторону. Однако российские самолеты не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, уточнили в JCS.

По данным "Ренхап", инцидент в октябре стал уже 20-м случаем за 2019 год, когда российские самолеты нарушают зону опознавания ПВО Южной Кореи.