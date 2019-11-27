Японские и южнокорейские истребители сопроводили двух российских "стратегов"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Япония и Южная Корея поднимали истребители для сопровождения двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые провели патрулирование над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей, сообщили в Минобороны РФ в среду.

Как отметили в ведомстве, российские стратеги выполняли плановые полеты. "На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15, F-16 (ВВС Южной Кореи) и F-2 (ВВС Японии)", - заявили российские военные.

Минобороны РФ сообщило, что Ту-95МС провели в воздухе более 10 часов, их сопровождали истребители Су-35 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 Воздушно-космических сил (ВКС) России.

"Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств", - сказали российские военные.

Сеул ранее неоднократно обвинял российскую военную авиацию в нарушении так называемой зоны опознавания ПВО Южной Кореи. В ответ Минобороны РФ заявляло, что эта зона не предусмотрена международными правилами и Россией не признается.

В конце октябре Минобороны Японии сообщало, что с 1 апреля по 30 сентября истребители ВВС этой страны поднимали по тревоге 135 раз из-за российских военных самолетов.

"Стратеги" Ту-95МС наряду с Ту-160 - воздушный компонент российской ядерной триады. Ту-95МС предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного оружия.