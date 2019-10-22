В Казани отправили на принудительное лечение школьника, под угрозой оружия удерживавшего учеников

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Ново-Савиновский районный суд Казани во вторник отправил на принудительное психиатрическое лечение школьника из Казани, который в мае этого года с ножом и пистолетом удерживал одноклассников. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" официальный представитель прокуратуры Татарстана Руслан Галиев.

Школьнику назначено принудительное лечение у врача-психиатра. Прокуратура поддержала ходатайство следствия.

Ранее сообщалось, что утром 13 мая 17-летний подросток зашел в кабинет русского языка, сел за стол учителя, достал пневматический пистолет и кухонный нож и запретил ученикам покидать помещение. В дальнейшем он был задержан. Никто не пострадал.

Уголовное дело было возбуждено по статье о незаконном лишении свободы (статья 127 УК РФ).

Экспертиза психологического состояния школьника показала, что он совершил преступление в состоянии невменяемости.

Судебный процесс был закрытым.