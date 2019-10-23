В США призвали РФ освободить Уилана или предоставить доказательства вины

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Палате представителей США во вторник одобрили резолюцию, призывающую РФ либо предоставить доказательства вины обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана, либо освободить его.

Кроме того, по сообщению американских СМИ, в документе говорится о необходимости "предоставить неограниченный консульский доступ к Полу Уилану, пока он остаётся под стражей".

В резолюции также содержится призыв к президенту США Дональду Трамп и госсекретарю Майку Помпео оказывать давление на Россию, чтобы добиться проведения справедливого судебного разбирательства по делу Уилана.

Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

По словам его адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой. Он надеется, что следствию удастся во всем разобраться. Как отмечает защитник, расследование дела ведется профессионально, с соблюдением всех законов и норм права.

Жеребенков пояснял, что гражданство США Уилан получил после того, как, будучи уроженцем Канады, устроился работать в американскую полицию. Благодаря тому, что его дедушка родился в Ирландии, а родители в Великобритании, он также получил гражданства этих стран.

Брат Уилана Дэвид утверждает, что тот прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Дэвид Уилан.