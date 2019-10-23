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Что случилось этой ночью: среда, 23 октября

Предварительное одобрение следки Brexit, двое погибших в Киеве, должности погибших на руднике в Норильске

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Британский парламент дал предварительное одобрение сделке по Brexit. Однако это не гарантирует, что в итоге в Палате общин ратифицируют сделку, подготовленную Лондоном и Брюсселем. В то же время депутаты Палаты общин отказались от предложения Джонсона за три дня решить вопрос о ратификации Brexit.

- Двое погибли в результате взрыва в центре Киева. Одну девушку с телесными повреждениями госпитализировали. По информации СМИ, произошел конфликт между охранником и военным, проходившим службу на востоке Украины. Затем последний достал гранату, которая взорвалась у него в руке. По словам свидетелей, они услышали звук как лопнул шарик и после него раздался взрыв.

- Постановление об уголовном деле против экс-губернатора Челябинской области отменено. Оно было признано незаконным и необоснованным. В отношении Дубровского ранее было возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ"с ущербом более 20 млрд рублей.

- В США призвали РФ освободить Уилана или предоставить доказательства вины. По сообщению американских СМИ, в принятой Палатой представителей резолюции говорится о необходимости "предоставить неограниченный консульский доступ к Полу Уилану, пока он остаётся под стражей".

- По делу Арашукова задержали двух человек. Задержаны троюродный племянник экс-советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова и замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь". Адвокат пояснил, что пока причины задержания неизвестны, никаких обвинений родственнику советника не предъявлено.

- Власти Норильска сообщили должности погибших на руднике. По данным администрации, в шахте погибли заместитель главного механика, старший специалист проектного офиса и горный мастер. Как сообщалось, накануне вечером на руднике "Таймырский" были обнаружены тела трех рабочих.

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