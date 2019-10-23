Лукашенко по-русски назвал белорусский родным языком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Петр Сивков/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в переписи населения и, заполняя анкету на русском языке, назвал родным языком белорусский, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

"Заполнял анкету президент на русском языке, в графе "родной язык" (усвоенный первым в раннем детстве) указал белорусский", - сказала она.

"О важности этой масштабной акции (переписи населения) для дальнейшего развития страны излишне говорить не надо. Поэтому президент, безусловно, не остался от нее в стороне. Участие в переписи глава государства уже принял еще на прошлой неделе, заполнил переписные листы и передал их в Белстат", - сказала Эйсмонт. Ее слова приводит госагентство БелТА.

Перепись населения началась в Белоруссии с 4 октября. Сбор персональных данных проводится тремя способами: на стационарных участках (с 4-30 октября), на сайте (4-18 октября) и по месту жительства (21-30 октября). Предварительные итоги переписи будут готовы до 3 февраля 2020 года, основные - до 1 июня 2020 года.

Последняя перепись населения проводилась в Белоруссии в октябре 2009 года. По ее итогам, население страны составило около 9 млн 504 тыс. человек. Между тем, по данным Белстата, на 1 января 2019 года население Белоруссии составляет более 9 млн 475 тыс. человек.