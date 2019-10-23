Французская туристка осталась без рук после нападения акулы на Таити

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Белая акула напала на туристку на острове Таити во Французской Полинезии, женщина лишилась обеих рук, сообщает журнал Newsweek.

Инцидент произошел в понедельник, 21 октября, когда 35-летняя женщина наблюдала за китами, пишет издание. Как отмечает журнал, туристку госпитализировали с места происшествия бортом санавиации. "Она потеряла много крови, осталась без рук, но жива. К счастью для нее, недалеко от места нападения оказались две медсестры, которые оказали первую помощь", - цитирует издание пожарного Жан-Жака Ривьета.

По данным международной ассоциации по нападению акул (ISAF), с 1580 года зарегистрировано лишь шесть нападений акул на людей во Французской Полинезии. В первую пятерку стран по частоте инцидентов с этими хищниками входят США (1441), Австралия (642), ЮАР (255), Бразилия (107) и Новая Зеландия (52).

Как сообщает ISAF, ежегодно в мире происходит от 70 до 100 нападений акул, при этом в среднем от пяти до 15 случаев заканчиваются летальным исходом. "Тем не менее, это усредненные показатели, поскольку в некоторых развивающихся странах предпочитают молчать об атаках хищников, опасаясь плохой рекламы. Кроме того, количество нападений будет расти каждое десятилетие, потому что увеличивается число купающихся. Стоит отметить снижение числа смертей после встречи с акулами, в первую очередь это связано с улучшением медицинского обслуживания на местах", - пояснили в ассоциации.

Чтобы снизить риск нападения акулы ISAF рекомендует не плавать поодиночке, а также ночью или в сумерках, а также не купаться в блестящих украшениях, которые акулы принимают за рыбью чешую.