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В ЮАР прибыли два российских стратегических бомбардировщика Ту-160

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) приземлились на аэродроме Ватерклоф Южно-Африканской Республики, сообщает Минобороны РФ.

"Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана. Продолжительность полета составила более 13 часов. За это время летчики ВКС России преодолели более 11 тысяч километров", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в среду.

По данным Минобороны, "на последних этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители Сааб JAS 39 "Грипен" ВВС ЮАР". Во время полета экипажи самолетов Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе.

"Полет самолетов Ту-160 выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в пресс-релизе.

В составе авиагруппы ВКС, прибывшей в ЮАР, - пара Ту-160 и самолёты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан".

"Целью визита является развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР. Проведение мероприятия будет способствовать повышению боевой выучки летного состава двух стран", - говорится в сообщении.

О Ту-160

Стратегические ракетоносцы Ту-160 наряду с Ту-95МС - воздушный компонент российской ядерной триады.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Максимальная масса боевой нагрузки - 45 тонн. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").

В декабре 2018 года два российских Ту-160 совершили перелет на несколько дней в Венесуэлу. Российские самолеты выполнили полеты над акваторией Карибского моря и провели учение с венесуэльскими истребителями.

В августе этого года, а также в августе прошлого года два Ту-160 перелетали на аэродром на Чукотке вблизи границы с США.

Минобороны РФ ЮАР

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