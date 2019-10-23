Что произошло за день: среда, 23 октября

Первый патруль российских военных на севере Сирии, задержание бывшего вице-президента Олимпийского комитета России и прилет российских Ту-160 в ЮАР

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские военные полицейские впервые провели патрулирование на севере Сирии. В населенном пункте Кобани они встретились с руководством местной администрации. Между тем Минобороны РФ опубликовало карту с расположением постов сирийских пограничников, которые создаются в рамках меморандума о взаимопонимании вне зоны операции турецкой армии "Источник мира".

- Бывший вице-президент Олимпийского комитета России и экс-глава компании "Курорты Северного Кавказа" задержан во Флориде. Ахмед Билалов, по данным Miami Herald, был взят под стражу иммиграционной и таможенной полицией США. В России Билалов является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Во время строительства объектов к Олимпиаде в Сочи он подвергся критике со стороны президента РФ Владимира Путина за затягивание сроков.

- Власти Гонконга официально объявили об отзыве законопроекта об экстрадиции. Между тем в среду на свободу вышел 20-летний студент Чэнь Тунцзя, в связи с делом которого возник вопрос о расширении возможностей для экстрадиции. В Гонконге молодой человек отбыл наказание по делу об отмывании денег, а на Тайване его обвиняют в убийстве своей беременной девушки.

- Владимир Путин сообщил о списании африканским государствам долгов более чем на $20 млрд. Президент РФ отметил, выступая на форуме "Россия - Африка" в Сочи, что страна "участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки". Между тем глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев рассказал в интервью телеканалу "Россия-24", что портфель заказов африканских стран на российское оружие достигает $14 млрд. Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев рассказал "Интерфаксу" о грядущих в этом году поставках вооружения и техники девяти африканским странам чуть более чем на $4 млрд.

- Два российских Ту-160 приземлились на аэродроме Ватерклоф в ЮАР. В составе авиагруппы ВКС также прибыли самолёты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан". Перелет продлился более 13 часов. Самолеты прибыли для отработки взаимодействия с ВВС ЮАР и повышения боевой выучки летного состава двух стран.

- В британском графстве Эссекс был найден грузовик с 39 трупами. По подозрению в массовом убийстве задержан 25-летний водитель, который, по данным полиции, является уроженцем Северной Ирландии.