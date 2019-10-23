Президент Боливии заявил о попытке госпереворота в связи с выборами

Пресс-конференция президента Боливии Эво Моралеса в Ла-Пасе Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент Боливии Эво Моралес собрал журналистов и объявил, что правые силы при поддержке из-за рубежа начали попытку госпереворота в стране. Об этом сообщила южноамериканская телекомпания TeleSUR.

По его словам, заговорщики заявляют о непризнании результатов президентских выборов, поджигают электоральные суды в регионах и хотят провозгласить его конкурента победителем. Если Моралес окажется победителем выборов по итогам первого тура, они будут добиваться аннулирования этих результатов, считает он.

Моралес повторил, что он выиграл выборы, хотя окончательные результаты еще не были объявлены.

Президентские выборы в Боливии прошли 20 октября. 22 октября Верховный избирательный суд сообщил, что второго тура, вероятно, не будет, но подсчет голосов продолжается. На момент обработки 95,3% голосов избирателей, Моралес получал 46,86%. Экс-президент Карлос Меса, кандидат от партии "Гражданское сообщество", набирал 36,72%.

После этого объявления в некоторых городах Боливии начались массовые беспорядки, акты вандализма и поджоги. В частности, в Риберальте протестующие повалили памятник покойному президенту Венесуэлы Уго Чавесу, а в Тарихе они сожгли документы избирательной комиссии.

Моралес руководит страной с января 2006 года. Он стал первым представителем коренного населения Боливии, избранным президентом, со времен колонизации Америки испанцами. На выборы он выдвигался от созданной им партии "Движение к социализму".