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Колумбия, Аргентина, Бразилия и США могут не признать результаты выборов в Боливии

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Ряд стран Южной Америки и США заявляют, что признают результаты лишь таких выборов, которые отражают волю народа Боливии.

"Аргентина, Бразилия, Колумбия и Соединенные Штаты вместе с международным демократическим сообществом признают только результаты, которые действительно отражают волю боливийского народа", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Колумбии.

Отмечается, что "боливийский народ имеет право выбирать своих лидеров на свободных и справедливых выборах".

В связи с этим страны выражают глубокую обеспокоенность в связи с "аномалиями в процессе выборов в Боливии 20 октября".

"Мы настоятельно призываем боливийские избирательные органы работать с миссией организации американских государств по наблюдению за выборами (MOE) в целях обеспечения транспарентного и заслуживающего доверия контроля. В тех случаях, когда миссия организации американских государств не в состоянии проверить результаты первого тура выборов, мы призываем правительство Боливии восстановить доверие к своей избирательной системе путем созыва второго тура выборов, который был бы свободным, справедливым и прозрачным", - говорится в сообщении.

Ранее президент Боливии Эво Моралес заявил, что готов к участию во втором туре выборов главы государства, если в его проведении возникнет необходимость.

Моралес объявил о своей победе над основным конкурентом, кандидатом от партии "Гражданское сообщество", бывшим президентом Боливии Карлосом Месой. "Мы победили в первом туре. Осталось подсчитать 1,58% голосов", - сказал Моралес.

По данным нынешнего президента, он получает 46,83%, тогда как Меса - 36,7%. Для того, чтобы одержать победу в ходе первого тура выборов в Боливии, необходимо, как минимум, на 10 процентных пунктов опережать ближайшего конкурента.

В ночь на 22 октября в ряде городов Боливии произошли беспорядки, участники которых обвинили власти в мошенничестве на выборах президента. Этому предшествовало объявление избирательной комиссии без подсчета всех бюллетеней о том, что второй тур выборов может не потребоваться.

Колумбия Аргентина Бразилия США Боливия

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