Билалова выдворят из США

Он нарушил миграционный режим, вовремя не выехав из страны

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Бывшего главу компании "Курорты Северного Кавказа" и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, задержанного во Флориде, выдворят из страны за нарушение миграционного режима. Об этом АР сообщила представитель Иммиграционой службы США Тэмми Спайсер.

По ее словам, Билалов въехал в США на временной основе 2 мая 2016 года, но затем вовремя не покинул страну. Сейчас он находится в центре временного содержания в Майами и ждет выдворения.

АР напомнило, что он бежал из России и утверждал, что после критики со стороны президента Владимира Путина его пытались отравить. Он утверждал, что его офис был отравлен ртутью, и врачи в Германии обнаружили повышенный уровень ртути у него в крови.

Первым о задержании Билалова сообщило издание Miami Herald. По его сведениям, он жил с женой и новорожденным сыном в пригороде Майами, которое прозвали "маленькой Москвой" из-за обилия поселившихся там россиян.

Путин в 2013 году резко раскритиковал Билалова за затягивание сроков строительства комплекса для прыжков с трамплина в олимпийском Сочи. Завершение этих работ было поручено Сбербанку.

По фактам выявленных злоупотреблений со стороны руководства ОАО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) в ходе подготовки к сочинской Олимпиаде было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В отношении Билалова возбудили дело о злоупотреблении полномочиями. Он лишился постов и в компании, и в Олимпийском комитете России.

Россия собиралась направить в США запрос о Билалове по линии Интерпола, сообщил информированный источник "Интерфакса". Он отметил, что экстрадировать его нельзя, поскольку у России и США нет такого соглашения, его могут только депортировать.