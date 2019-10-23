США пока не уведомили Россию о задержании бывшего вице-президента Олимпийского комитета

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - США пока не уведомили правоохранительные органы РФ о задержании экс-главы компании "Курорты Северного Кавказа" и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, в ближайшее время Россия по линии Интерпола направит соответствующий запрос в США.

"Экстрадировать Билалова из США в РФ нельзя, поскольку между Москвой и Вашингтоном нет соответствующего соглашения. Его можно только депортировать. Однако о каких-либо решениях США на этот счет Москве не известно", - отметил источник.

По его словам, американские власти в мае этого года запрашивали информацию по поводу объявленного в международный розыск и проживающего в США Билалова, и Россия передала соответствующие розыскные документы.

В 2016 году МВД РФ сообщало о расследовании уголовных дел в отношении бывшего руководителя ОАО "Курорты Северного Кавказа" Ахмеда Билалова и его брата Магомеда Билалова, также являвшегося одним из крупнейших акционеров ОАО "Национальный банк развития бизнеса". Тогда отмечалось, что Швейцарии и США направлены международные следственные поручения о проведении следственных действий.

В России же расследовали, как реализовывался проект туристического кластера и строительства олимпийских объектов в Сочи и как выделенные на эти цели свыше 5 миллиардов рублей были размещены на расчетных счетах ОАО "Национальный банк развития бизнеса", который впоследствии обанкротился.

Ранее в среду Miami Herald сообщила о задержании Ахмеда Билалова иммиграционными агентами в его доме в Санни-Айлс-Бич (штат Флорида).