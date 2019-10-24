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Республиканцы попытались сорвать допрос по "украинскому делу" в Палате представителей

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Республиканцы Палаты представителей США штурмовали закрытое слушание трех комитетов, ведущих расследование в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, сообщают американские СМИ.

Группа примерно из 25 республиканцев Палаты представителей с возгласами: "Впустите нас!" ворвалась в охраняемый зал, где заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лаура Купер готовилась давать показания. Возникший хаос заставил законодателей, ведущих допрос, временно приостановить процесс.

"Когда мы вошли, они выглядели ошарашенными, и все в комнате остановилось. И мы выстраивались вдоль стены или сидели в креслах, ожидая, что они что-то сделают. И через несколько минут Адам Шифф (председатель комитета по разведке Палаты представителей - ИФ) встал и просто вышел", - заявил один из республиканцев Брэдли Бирн.

Другие законодатели подтвердили, что в ответ на протест республиканцев Шифф вышел из комнаты вместе с Купер и отложил интервью. В результате дача показаний началась с пятичасовой задержкой.

Отмечается, что республиканцы, возглавившие протест, не заседают в комитетах, участвующих в расследовании в рамках процедуры импичмента, и не допускаются к участию в слушаниях.

"Голосующие члены Конгресса лишены возможности видеть, что происходит за этими закрытыми дверями, где они пытаются объявить импичмент президенту США с односторонним набором правил, они вызывают свидетелей", - заявил прессе республиканец Стивен Скэлис.

Республиканцы неоднократно критиковали демократов за то, что они разрешили только членам комитетов по разведке, надзору и иностранным делам Палаты представителей присутствовать на слушаниях. По их мнению, информация и стенограммы должны быть доступны всем членам, учитывая серьезность последствий импичмента. Они также обвинили демократов в выборочной утечке информации из этих слушаний в прессу.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ со ссылкой на информатора о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

Демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

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