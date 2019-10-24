Посол РФ в США заявил об осознании американскими конгрессменами угрозы "Азова"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Американские конгрессмены начали, по всей видимости, осознавать угрозу, исходящую от украинского националистического батальона "Азов", предложив внести его в список иностранных террористических организаций в США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США начинает осознавать угрозу, которую представляют "Азов" и контактировавшие с ним американцы. Игнорировать эту опасность становится все сложнее", - сказал Антонов журналистам, комментируя инициативу ряда конгрессменов о внесении батальона "Азов" в список иностранных террористических организаций в США.

Кроме того, Антонов заявил, что Россия ожидает от американских властей и общественности осуждения любых проявлений и поддержки праворадикального экстремизма на Украине.

"Первым символическим, но важным шагом могла бы стать поддержка нашего проекта резолюции Генассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - сказал Антонов.

По его словам, эту резолюцию традиционно одобряет большинство государств-членов ООН, а против голосуют только делегации США и Украины.

"Пора снести эту "стену", аморально прикрывающую проявления неонацизма. Такой шаг стал бы данью "великому поколению" американцев, которое вместе с Красной Армией избавило мир от коричневой чумы", - заявил Антонов.

На прошлой неделе член Палаты представителей США Макс Роуз направил в Госдепартамент письмо, подписанное 39 членами Конгресса, сообщало издание The Hill. В письме американские законодатели призывают признать террористическими организациями украинский батальон "Азов", британское национал-социалистическое молодежное движение National Action и национал-социалистическую организацию Nordic Resistance Movement ("Северное движение сопротивления").