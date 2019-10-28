Партия Зеленского попросила проверить заявления о причастности "Азова" к терроризму

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Фракция "Слуга народа" инициируют подписание обращения к Палате представителей Конгресса США относительно отдельного отряда специального назначения "Азов".

Как следует из проекта обращения, разосланного фракциям Рады и имеющегося в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", нардепы обращаются к членам Палаты представителей Конгресса США, кто поставил свои подписи под обращением к госсекретарю США Майку Помпео относительно "батальона Азов".

"В вашем письме, а также из открытых источников информации, мы не нашли информации, которая могла бы служить подтверждением причастности подразделения "Азов" к терактам в Новой Зеландии, или относительно вербовки в ряды подразделения "Азов" американских граждан и других утверждений, содержащихся в упомянутом письме к госсекретарю США Помпео от 16 октября", - подчеркивается в проекте обращения.

Кроме того, депутаты намерены обратиться к правоохранительным органам и спецслужбам Украины с просьбой проверить эти утверждения.

Палата представителей удивляется

В октябре группа из 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом потребовали от госсекретаря Майкла Помпео объяснений, почему некоторые экстремистские формирования, в том числе полк "Азов", не включены в список международных террористических организаций (FTO). Обращение конгрессменов опубликовали на сайте Роуза.

В документе указывается, что организация открыто приветствует неонацистов и "годами продолжает вербовать, радикализировать и тренировать американских граждан".

До включения в структуры МВД Украины батальон "Азов" участвовал в боевых действиях в Донбассе. В отчетах правозащитных организаций и отчетах Управления верхового комиссара ООН по правам человека приводились сведения об убийствах, изнасилованиях и других преступлениях бойцов "Азова" против мирных жителей Донбасса.