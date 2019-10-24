Ученые отметили возрастной разрыв между городом и деревней в Германии

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Германии значительная доля внутренней миграции приходится на переезд из деревни в крупные города, особенно часто переезжает молодежь, это усиливает разрыв в возрасте между городами и сельской местностью. Население провинции стареет, установили эксперты Института экономических исследований имени Лейбница RWI Leibniz Institut fur Wirtschaftsforschung.

Ученые анализировали внутреннюю миграцию в 400 земельных округах за период с 2008 по 2014 годы.

На людей в возрасте от 18 до 29 лет приходится около 40% от общего объема внутренней миграции, установили они.

Самыми частыми причинами переезда людей моложе 50 лет оказались отсутствие работы и низкие зарплаты.

Еще одной причиной миграции оказалось стремление выбрать для проживания регион "по возрасту": и молодежь, и люди старшего возраста хотя жить там, где больше их ровесников.