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Жителям швейцарской деревни предложили 1500 франков за отказ от переезда

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Власти деревни Гроссдитвиль в швейцарском кантоне Люцерн предложили по 1500 франков местным молодым людям, если они решат остаться здесь жить, сообщает RTS со ссылкой на официальное коммюнике местной мэрии.

Сейчас в деревне проживает чуть больше 860 человек. Власти хотят сохранить Гросдитвиль жилым населенным пунктов. Решение стимулировать молодежь оставаться дома было принято с учетом статистики: в деревне становится все больше пустующих домов.

Чтобы претендовать на субсидии, человек должен быть уроженцем Гросдитвиля. Ему должно быть меньше 30 лет и он должен принять решение съехать от родителей. Мэр Рето Франк объявил, что кроме денег им будут предоставлять и жилье.

Франк подчеркнул, что денежное поощрение - это не приманка для молодежи, а благодарность за решение остаться верными своей родной коммуне.

Швейцария Люцерн

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