Жителям швейцарской деревни предложили 1500 франков за отказ от переезда
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Власти деревни Гроссдитвиль в швейцарском кантоне Люцерн предложили по 1500 франков местным молодым людям, если они решат остаться здесь жить, сообщает RTS со ссылкой на официальное коммюнике местной мэрии.
Сейчас в деревне проживает чуть больше 860 человек. Власти хотят сохранить Гросдитвиль жилым населенным пунктов. Решение стимулировать молодежь оставаться дома было принято с учетом статистики: в деревне становится все больше пустующих домов.
Чтобы претендовать на субсидии, человек должен быть уроженцем Гросдитвиля. Ему должно быть меньше 30 лет и он должен принять решение съехать от родителей. Мэр Рето Франк объявил, что кроме денег им будут предоставлять и жилье.
Франк подчеркнул, что денежное поощрение - это не приманка для молодежи, а благодарность за решение остаться верными своей родной коммуне.
Schöne Geste dieser Batzen für junge Einwohner.— Corine Turrini Flury (@CtfCrea) August 6, 2019
1500 Franken bar auf die Hand: Luzerner Gemeinde zahlt Jungen Bonus fürs Bleibenhttps://t.co/7YW7A00jEi
Canton de Lucerne: Grossdietwil: les jeunes incités à rester au village https://t.co/2pHYcsQaFa pic.twitter.com/yURFBMtvew— Actualités Suisse (@SuisseSUI) August 6, 2019
Dietlerinnen und Dietler, die jünger als 30 sind und erstmals von zu Hause ausziehen, erhalten 1"500 Franken in die Hand gedrückt. https://t.co/4k0IZ9N4Kg— zentralplus (@zentralplus) August 6, 2019