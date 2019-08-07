Жителям швейцарской деревни предложили 1500 франков за отказ от переезда

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Власти деревни Гроссдитвиль в швейцарском кантоне Люцерн предложили по 1500 франков местным молодым людям, если они решат остаться здесь жить, сообщает RTS со ссылкой на официальное коммюнике местной мэрии.

Сейчас в деревне проживает чуть больше 860 человек. Власти хотят сохранить Гросдитвиль жилым населенным пунктов. Решение стимулировать молодежь оставаться дома было принято с учетом статистики: в деревне становится все больше пустующих домов.



Чтобы претендовать на субсидии, человек должен быть уроженцем Гросдитвиля. Ему должно быть меньше 30 лет и он должен принять решение съехать от родителей. Мэр Рето Франк объявил, что кроме денег им будут предоставлять и жилье.

Франк подчеркнул, что денежное поощрение - это не приманка для молодежи, а благодарность за решение остаться верными своей родной коммуне.

Schöne Geste dieser Batzen für junge Einwohner.

1500 Franken bar auf die Hand: Luzerner Gemeinde zahlt Jungen Bonus fürs Bleibenhttps://t.co/7YW7A00jEi — Corine Turrini Flury (@CtfCrea) August 6, 2019

Canton de Lucerne: Grossdietwil: les jeunes incités à rester au village https://t.co/2pHYcsQaFa pic.twitter.com/yURFBMtvew — Actualités Suisse (@SuisseSUI) August 6, 2019