В честь Греты Тунберг назвали маленького жука из Кении

"Ты никогда не будешь слишком мелким, чтобы изменить мир", - заявили ученые

Экологический активист Грета Тунберг Фото: Reuters

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В честь экоактивистки Греты Тунберг назвали недавно открытый новый вид жука подсемейства перокрылок, сообщает BBC News.

Nelloptodes gretae - жучок длиной меньше миллиметра, у него нет крыльев и даже глаз, он мало похож на Тунберг, отмечает ВВС. Однако у него пара длинных усиков, слегка напоминающих косички.

Greta Thunberg: New beetle named after climate activist https://t.co/rwcDPTizgr — BBC News (World) (@BBCWorld) October 25, 2019

Новый вид изучил и назвал сотрудник Лондонского музея естествознания доктор Майкл Дарби. Жука открыли в Кении в 1960-х годах, и первооткрыватель подарил музею несколько образцов для исследования в 1978 году. Дарби изучал подаренную коллекцию и обнаружил там представителя нового вида.

Он объяснил, что решил назвать жука в честь Тунберг, поскольку находится под сильным впечатлением от кампании, которую школьница организовала.

Представляя это решение, музей заявил о признании заслуг девочки в борьбе с изменением климата и охране природы. "Ты никогда не будешь слишком мелким, чтобы изменить мир", - говорится в пресс-релизе учреждения.

Грете Тунберг 16 лет. В августе 2018 года она провела первый одиночный пикет против изменения климата.

Затем она организовала пятничные забастовки школьников, которые начали пропускать уроки и выходить на акции с требованием к правительствам своих стран выполнять условия Парижского соглашения и сокращать вредные выбросы.

Ее стали называть самым влиятельным подростком в мире. Она не раз встречалась с видными политиками, в январе 2019 года вступала на Давосском форуме, а в сентябре - в ООН.