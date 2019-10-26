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Трамп указал Тиму Куку на преимущество старых моделей iPhone с кнопкой

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил генеральному директору Apple Тиму Куку, что прежние модели iPhone с кнопкой Home ("домой"), по его мнению, лучше новых.

"Тиму (Куку - ИФ): кнопка на iPhone гораздо лучше свайпа!" - написал президент США.

Кнопка Home перестала использоваться на iPhone X, продажи которого стартовали осенью 2017 года.

В сентябре этого года Apple представила три новые модели iPhone - iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Кнопка Home на них также отсутствует.

Дональд Трамп Тим Кук iPhone Apple

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