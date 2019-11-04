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Владельцев старых моделей iPhone и iPad предупредили о сбоях

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Владельцы телефонов iPhone и планшетов iPad, выпущенных до 2012 года, предупредили о грядущих после 3 ноября сбоях в случае, если на гаджетах не будет установлено обновление.

Как сообщается на сайте Apple, проблемы могут возникнуть с теми сервисами, для работы которых требуется точное определение геолокации, времени и даты. В частности, владельцев iPhone 5 предупредили, что у них могут некорректно работать приложения App Store, iCloud, могут быть сбои в доступе к электронной почте и интернету.

В компании уточняют, что обновление было выпущено в связи с автоматическим сбросом счетчика недель в системе GPS, произошедшим 6 апреля и затронувшим гаджеты других производителей.

Apple iPhone iPad

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