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В Сирии сообщили об отходе курдов от турецкой границы

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Курдско-арабская коалиция Сирийские демократические силы (СДС) достигла договоренности с российской стороной и начала отвод своих сил от сирийско-турецкой границы в соответствии с сочинским меморандумом, сообщило командование СДС.

"После продолжительных обсуждений с РФ по нашим возражениям в отношении некоторых положений сочинского меморандума от 22 октября мы согласились на его выполнение с целью остановить турецкую агрессию на северо-востоке Сирии", - говорится в заявлении командования на его сайте.

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"СДС передислоцирует свои силы на новые позиции на северо-востоке Сирии, отводя их от турецко-сирийской границы в соответствии с положениями меморандума с тем, чтобы остановить кровопролитие и защитить жителей региона от турецких атак", - отмечается в нем.

Турция 9 октября сообщила о начале своей военной операции "Источник мира" в Сирии. Ее целью называлась борьба против курдских боевиков и террористов "Исламского государства" (запрещено в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии. США и страны ЕС раскритиковали эту операцию.

17 октября Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований.

22 октября РФ и Турция приняли меморандум, согласно которому в течение 150 часов курдские формирования должны отойти от границы с Турцией на 30 км. Помощь в отводе курдов призваны оказать сирийские пограничники и российская военная полиция.

Командование СДС после принятия меморандума заявило, что у него есть возражения в отношении некоторых его положений и что оно намерено прояснить их в ходе консультаций с российской стороной.

Сирия Турция курды

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