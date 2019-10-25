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Военные РФ опровергли данные о столкновении турецких и сирийских военных в САР

Военные РФ опровергли данные о столкновении турецких и сирийских военных в САР
Мальчик с флагом Турции около турецких военных
Фото: Reuters

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Российские военные опровергли сообщения зарубежных СМИ о столкновениях сирийской армии с протурецкими формированиями в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии.

В миреAP сообщило о столкновении турецких и сирийских военных на северо-востоке САРЧитать подробнее

"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями в районе населенного пункта Телль-Тамр провинции Эль-Хасака не соответствуют действительности", - сообщил на брифинге в пятницу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

По его словам, Сирия продолжает разворачивать свои подразделения на линии соприкосновения с вооруженными силами Турции. Бакин отметил, что в настоящее время обстановка там стабильная, и добавил, что ЦПВС отслеживает ситуацию в данных районах.

Ранее агентство Associated Press сообщило со ссылкой на сирийские СМИ и наблюдателей, что 24 октября произошли столкновения в районе города Таль-Тамр на северо-востоке Сирии между силами Турции и сирийскими правительственными войсками. Отмечалось, что силы Сирии оказали сопротивление, но понесли потери. Однако никаких конкретных данных о пострадавших или погибших не приводилось.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 9 октября о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, цель этой операции - борьба против курдских боевиков и террористов группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии. США и страны ЕС подвергли эту операцию критике. Вашингтон ввел санкции против двух турецких министерств и трех министров.

17 октября Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований. После этого президент США Дональд Трамп объявил об отмене антитурецких санкций.

22 октября по итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции был принят меморандум. Согласно документу, начиная с 12:00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Хроника 09 – 25 октября 2019 годаВторжение Турции в Сирию
Сирия Турция Россия ЦПВС

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