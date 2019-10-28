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Российские военные приедут в Турцию на переговоры по патрулированию в Сирии

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в понедельник сообщил о готовящемся визите делегации российских военных в Турцию.

"Делегация российских военных приезжает в Турцию, чтобы обсудить отвод террористов из Отрядов народной самообороны и совместное патрулирование на глубину до 10 км", - передает издание Daily Sabah со ссылкой на главу турецкого внешнеполитического ведомства.

Вторжение Турции в Сирию

22 октября в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Сирии, по итогам которых президенты подписали меморандум из 10 пунктов. Огласивший его текст глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу добавил, что была достигнута договоренность о введении контроля в приграничной зоне Сирии и Турции со стороны сирийских пограничников и российской военной полиции.

В меморандуме также отмечалось, что стороны будут содействовать выводу подразделений курдских освободительных сил и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября. После этого должно было начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района турецкой операции "Источник мира", кроме города Камышлы.

Турция Сирия Россия

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