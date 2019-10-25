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Российская военная полиция провела в Сирии патрулирование по новому маршруту в 210 км

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Колонна российской военной полиции в пятницу, 25 октября осуществила патрулирование по новому маршруту вдоль сирийско-турецкой границы, сообщает Минобороны РФ.

"Общая протяженность маршрута от Камишлия на севере Сирии до Маталы и обратно составила свыше 210 километров, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в пятницу вечером в "Интерфакс".

Подразделения военной полиции Вооруженных сил РФ с 23 октября приступили к патрулированию районов на сирийско-турецкой границе в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между РФ и Турцией, подписанным в Сочи 22 октября.

Российская военная полиция помогает в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также содействует выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, напомнили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Сирия

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